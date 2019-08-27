Piyasalara güven geldi ibreler yukarı döndü

Ekonomiye güvenin artması üzerine piyasaların nabzını tutan endeksler de yükselişe geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ağustosta bir önceki aya göre 4,2 puan artarak 102,5 seviyesine çıktı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5,5 puan artarak 102,1 seviyesine yükseldi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 20,0 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB verilerine göre imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı da ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı 0,3 puan yükselerek yüzde 76,2 oldu.