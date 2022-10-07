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Ekonomi Piyasalar son durum: ABD'de enflasyon rakamları belli oldu! İşte altın ve dolar fiyatları
Ekonomi

Piyasalar son durum: ABD'de enflasyon rakamları belli oldu! İşte altın ve dolar fiyatları

Altın ve dolar fiyatı üzerinde etkili olan ve piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Eylül ayında tarım dışı istihdam 263 bin arttı. Kritik veri açıklandıktan sonra dolar/TL kuru ve altın fiyatları hareketlendi. 7 Ekim 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? İşte tüm detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-10-07 17:04:00 - 2022-10-07 17:23:23
Piyasalar son durum: ABD'de enflasyon rakamları belli oldu! İşte altın ve dolar fiyatları

Dolar ve altın fiyatı için kritik veri açıklandı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında tarım dışı istihdam 263 bin arttı. Verinin 250 bin civarında gelmesi bekleniyordu. Tarım dışı istihdam tahminleri aşmasına rağmen Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın, yüzde 1'in üzerinde düşüşle 1690 dolara geriledi.

PİYASLARDA SON DURUM

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında altın 1.701,68 dolar/ons seviyesini gördü. Verisi sonrası ABD vadeli endeksleri eksiye dönerken, Euro 0,97507 dolar seviyesine kadar geriledi.

Tarım dışı istihdam verisi ağustos ayı için 315 bin seviyesinde bırakılırken, temmuz ayı için 526 bin seviyesinden 537 bine ve Haziran ayı için 293 binden 424 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 288 bin ile piyasa beklentisi olan 265 binin hafif üzerine çıktı. Kamuda istihdamında ise 25 bin düşüş açıklandı.

İstihdam imalat sektöründe 22 bin, inşaat sektöründe 19 bin, madencilik sektöründe 3 bin yukarı geldi.

İŞSİZLİK ORANINDA BEKLENMEDİK GERİLEME

Aynı ayda işsizlik oranı beklenmedik bir şekilde yüzde 3,5 seviyesinde geriledi. mynet'e göre; Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,7 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 7,0'den yüzde 6,7'ye indi.

ABD Merkez Bankası(Fed), son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl için yüzde 3,8, gelecek yıl için yüzde 4,4, 2024 için yüzde 4,4 ve 2025 yılı için yüzde 4,3 olarak tahmin etti. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4,0 seviyesinde bulunuyor.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,31, yıllık yüzde 4,98 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 5,1 artış olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati ise değişmeyerek 34,5 saat oldu.

Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 62,4'ten yüzde 62,3'e indi.

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında altın 1.701,68 dolar/ons seviyesini gördü. Verisi sonrası ABD vadeli endeksleri eksiye dönerken, Euro 0,97507 dolar seviyesine kadar geriledi.

7 EKİM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?)

ABD Doları: 18,58 (Alış) - 18,60 (Satış)

EURO: 18,12 (Alış) - 18,13 (Satış)

STERLİN: 20,65 (Alış) - 20,76 (Satış)

1 DOLAR = 18,659 TL

(Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

7 Ekim Cuma 2022 altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

1.025,18

1.028,92

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

1.018,42

1.018,62

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.710,53

1.710,83

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.629,83

1.665,78

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.517,86

6.641,43

YARIM ALTIN FİYATI

3.248,74

3.330,90
ZİYNET ALTINI FİYATI

6.517,86

6.641,43
ATA ALTIN FİYATI

6.768,33

6.940,59

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

929,67

960,69

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