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Piyasalar rahatladı sıra memur ve emeklide

G20'de kendini gösteren olumlu havanın etkisiyle rahatlayan iç piyasanın ardından gözler memur ve emeklileri rahatlatacak maaş zammına çevrildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:23
Piyasalar rahatladı sıra memur ve emeklide

G20 Zirvesi’nin ardından temmuz ayına iyimser giren iç piyasalarda gözler dolar ve borsaya çevrilirken, bugün açıklanan enflasyon oranıyla memur ve emeklilerin maaş zamları da netleşmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya ve Çin’deki temaslarından yansıyan mesajlar iç piyasalara olumlu etki yapmaya devam ediyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın “Türkiye’ye adil davranmadık” açıklaması sonrası rahatlayan iç piyasalarda doların gevşemesi iyimserlik havası oluşturdu.

Dolar/TL dengelendi

Önceki gün 5,6210 ile son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, günü yüzde 2,5 değer kaybıyla 5,6503’ten tamamladı. Dolar/TL, dün güne yükselişle başlamasının ardından 5,6810 seviyelerinde dengelendi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısını yüzde 0,45 artışla 100.189,03 puandan tamamladı.

Piyasalarda rahatlama görülürken, çalışma hayatında gözler bugün açıklanacak haziran ayı rakamlarına çevrildi.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,95 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,99 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4’lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Yüzde 5 zam cepte

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4’lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE’nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,99’dan fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz’da alacak.

Öte yandan; SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:23
  1. G20 Zirvesi
  2. iç piyasalar
  3. memur ve emeklilerin maaş zamları
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Japonya
  6. Çin
  7. ABD Başkanı Donald Trump
  8. dolar/TL
  9. BIST 100 endeksi
  10. Borsa İstanbul
  11. TÜİK
  12. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
  13. SSK
  14. Bağ-Kur emeklileri

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