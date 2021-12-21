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Ekonomi Piyasalar açıldı! Dolar ve euro sert çakıldı
Ekonomi

Piyasalar açıldı! Dolar ve euro sert çakıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra dolarda yüzde 20'ye yakın düşüş gözlemlendi. Dolar saat 09.03 itibariyle 12.14'ten işlem görüyor...

Yeniakit Publisher
2021-12-21 09:09:00 -
Piyasalar açıldı! Dolar ve euro sert çakıldı

Dolar, altın ve euro piyasaların açılmasıyla beraber düşüşle başladı. Dolar 09.03 itibariyle 12.14'ten işlem görüyor. Euro ise 13,62'den işlem görüyor. Gram altın ise 703 liradan alıcı buluyor.

Saat 08.52 itibariyle dolar 12,25'den işlem görüyor. Düşüş  Euro/TL ise aynı saatlerde 14,09 TL'de yer alıyor.

Güne böyle başladı

Saat 7.42 itibariye dolar 13.54'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.23 TL’de yer alıyor. Gram altın ise aynı saatler 778 liradan işlem görüyor.

Dolar kuru dün akşam saatlerinde 18 liranın, euro ise 20 liranın üzerini görmüştü. Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında ise dolar 12.49'a kadar gerilemiş, ardından 13,54 bandına oturmuştu.

Erdoğan ne dedi

Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulduğunu açıkladı.

Buna göre kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan tasarruf sahiplerine ödenecek ve bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.

Böylece tasarruf sahiplerinin ellerindeki parayı TL'de tutmaları sağlanmaya çalışılacak.

Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası döviz kurlarında hızlı bir gerileme yaşandı.

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