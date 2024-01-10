Piyasa verisi teferruat gerisi

Haftaya yukarı yönlü bir eğilimle başlayan BIST-100 endeksi fiyatlara yön verebilecek önemde bir gündem maddesinin bulunmamasının da etkisi ile iyimserliğini devam ettirmeyi başaramadı.

Piyasalar neyi bekliyor?

Son dönemde itici bir güç olarak çalışan bankaların dün soluklanması ise kaçınılmaz olarak endekse ivme kaybı olarak yansıdı. Her ne kadar Halkbank’ın banka hakkında açılan Owens davasının nihai olarak düştüğünü belirtmesi iyimser bir hava oluştursa da bunun genele yayılmadığı görüldü. Piyasalar içeride Cuma günkü Moody’s kararını dışarıda ise yarınki ABD TÜFE rakamını beklemeye devam ediyor.

İç ve dıştaki veriler

Hafta başından bu yana sakin seyreden makroekonomik veri tarafında yurt dışında bir kez daha önemli bir veri bulunmuyor. İçeride ise sanayi üretimi ve işsizlik oranını takip edeceğiz. Önceki ay yüzde 1,1 artış gösteren takvim etkisinden arındırılmış yıllık sanayi üretimi için medyan beklenti %2,6 seviyesinde bulunuyor. İşsizlik oranı ise önceki ay 0,5 puan azalışla yüzde 8,5 seviyesine gerilemişti. Her iki verinin de anlamlı bir etki oluşturması beklenmiyor.

BIST'te son durum nedir?

Bu sabah itibarıyla ( Saat 10: 30) BIST endeksi 7723 seviyelerinde idi. Önceki gün bankacılık endeksinin güçlü performansı ile yüzde 2,5 değer kazanan BIST-100 endeksinde dün ise günün büyük bölümünde yatay bir eğilim hakimdi. Saat 15.30’dan sonra ise satışların yavaş yavaş artış göstermesi endeksin 7750 puan civarından geçen 50 günlük hareketli ortalamasının altına gerilemesine neden oldu.