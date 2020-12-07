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Aktüel Piyanist Gülsin Onay sosyal medyada çevrim içi mini konser verdi
Aktüel

Piyanist Gülsin Onay sosyal medyada çevrim içi mini konser verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 10:55:46 -
Piyanist Gülsin Onay sosyal medyada çevrim içi mini konser verdi

ANKARA (AA) - Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın sosyal medyadan paylaştığı çevrim içi mini konser, beğeni topladı.

Takvimde piyanistlere ait özel bir gün olmadığı düşüncesiyle 6 Aralık'ın "Piyanistler Günü" olarak kutlanması amacıyla 2011 yılından itibaren etkinlikler düzenleyen Onay, bu yıl 6 Aralık'ta sosyal medyada çevrim içi konsere imza attı.

Onay, sosyal medya hesaplarından ayrıca, 153 öğrencisinin dünyaca ünlü eserleri yorumladıkları birer dakikalık piyano videolarını da paylaştı.

Sosyal medya paylaşımlarına müzikseverlerin gösterdiği yoğun ilgi üzerine açıklama yapan Onay, şunları kaydetti:

"Muhteşem bir Piyanistler Günü yaşıyoruz. Bugün inanılmaz kayıtlar geldi. Hepiniz dinlediniz ve dinlemeye devam ediyorsunuz. Hatta o kadar yoğun bir konser günü ki yetiştiremiyorum. Videolar 160'a yakın öğrencimin. Kimisi uzun dönem, kimisi kısa dönem öğrencim oldu. Bazıları İstanbul ve Ankara'da konservatuvarda hocalık yaptığım dönemden öğrencim. Çeşitli şehirlerde ve yurt dışındaki masterclasslarda eğitim verdiğim öğrencilerim de katıldı videolarıyla bugüne. 7'den 70'e her yaştan piyanist ile bugünü kutladık. Gerçekten olağanüstü, çok zengin bir repertuvarla, coşkulu bir piyanistler günü yaşadık. İnşallah sağlıklı günlerde gerçek konserlerde yeniden buluşmak istiyoruz müzikseverlerle."


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