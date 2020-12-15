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İSLAM Piyango oynamak caiz mi? Milli Piyango bileti almak haram mı?
İSLAM

Piyango oynamak caiz mi? Milli Piyango bileti almak haram mı?

Yılbaşı yaklaşırken Milli Piyango biletinde sıraya girenlerin sayısı da arttı. Bir yandan konuyu araştıran bazı vatandaşlar "Piyango bileti almak haram mı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması nedir? Şans oyunları oynamak haram mı?" sorularının yanıtını merak ediyorlar. Peki, Piyango bileti almak ve oynamak dinen uygun mu? Piyangodan çıkan para kullanılır mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:44:00 -
Piyango oynamak caiz mi? Milli Piyango bileti almak haram mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı "milli piyango bileti almak haram mı?" sorusunu yanıtladı. İşte açıklama...

Piyango oynamak caiz mi?

Diyanet'in "Piyango bileti almak haram mı?" sorusuna cevabı;

"İki veya daha fazla kişinin aralarında doğrudan veya dolaylı olarak anlaşma suretiyle bir tarafın kazanacağı, diğer tarafın kaybedeceği şansa dayalı her türlü oyun, kumar kapsamında olup haramdır.Kendi aralarında yarışacak kimselerden kazananın, üçüncü kişi tarafından vaat edilen ödülü alması ile kaybedenin bir zarara girmemesi esasına dayalı meşru içerikli yarışmalara katılmak ve buradan kazanılacak ödülleri almak ise caizdir (Kâsânî, Bedâî', VI, 206; el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 400).Ancak, bu nitelikleri taşıyan bir yarışmaya katılabilmek için normal ulaşım ücreti dışında kontör göndermek vb. ilave ücret ödemek ya da bir ödeme taahhüdünde bulunmak, çekilişe katılmak için piyango bileti satın almak niteliğinde olduğundan yarışma bir tür kumara dönüşür." şeklinde yer almakta.Diyanet'in yanıtında "Şans faktörüne dayalı olan piyango, loto, toto, iddia, müşterek bahis ve ganyan tipi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır" denildi.

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