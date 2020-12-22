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Gündem Piyango bileti alanlara domuz eti ikram ettiler!
Gündem

Piyango bileti alanlara domuz eti ikram ettiler!

Yılbaşının yaklaşmasıyla en fazla rağbet görülen şans oyunlarından piyango bileti için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, kendilerine sunulan domuz etini 'haram' diyerek reddetti. Müslüman gençlerin farkındalık için yaptığı sosyal deney en beğenilen videolar arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:31:00 - 2020-12-22 18:45:47

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte piyango satışı yapan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

İslam dininde haram kılınan piyango bileti için vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken bilinçli Müslüman gençler de sosyal deneylerle farkındalık oluşturuyor. Piyongo biletinin kesin bir şekilde haram olması bilinmesine rağmen rağbet gösteren vatandaşlar kendilerine ikram edilen domuz etini 'haram' diyerek geri çeviriyor.

Piyango bileti alana domuz eti ikram etti

Domuz etine karşı hassasiyetin piyango biletine karşı da oluşması için sosyal medyada deney yapan gençler piyango bileti alan bir kişiye 'domuz eti' yemesi için ikramda bulundu. Videoda görüntülenen vatandaşın, domuz etini kesin bir dille reddederek haram olduğunu söylerken piyango biletine karşı aynı hassasiyeti göstermediği görüldü.

Diyanetten 'piyango bileti haram mı?' sorusuna cevap

"Taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları, kumar kapsamında değerlendirilip haram kılımmıştı. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre, şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile bu tür oyunların zararı daha da yaygın olmaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahru'r-raik, VIII, 554-555; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194) Buna göre; Milli Piyangı bileti ve çıkan ikramiyeyi almak haramdır."

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