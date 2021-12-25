Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasını işten kovdular

Asiye'nin saldırıya uğradı sitede kapıcı olarak çalışan baba Hüseyin Ateş, işinden kovulduğunu açıkladı. Oturdukları evinde site yönetimine ait olduğunu söyleyen Ateş, evden taşınmak zorunda olduğunu anlattı.Baba Ateş, "Benim tek isteğim adaletin yerinin bulmasıdır. Asiye'nin sağ salim çıkması. Asiye için daha iyi bir yüz nakli yapılması için daha iyi okullarda okumasını istiyorum. Ne yapılacaksa Asiye için istiyorum. Şu anda işimden kovuldum. Isıran köpekler patronumun köpekleri olduğu için evimden de taşınacağım. İnşallah kızım sağlığına bir an önce kavuşur" diye konuştu.

"Tek çocuğum Asiye"

Asiye'nin tek çocukları olduğunu belirten Ateş, sağlık sorunları nedeniyle bir daha çocuklarının olamayacağını belirterek tek isteğinin Asiye'nin sağlığına kavuşup, eski günlerine dönmesi olduğunu söyledi.Ateş, "Olay günü oradaydım. Kat temizliğindeydim. Sitenin kapıcısıyım. Temizlik yaptığım için duymadım. Ben aşağıya indiğimde eşim ve orada çocuğumu kurtaran kişiler, çocuğumu hastaneye getirmişler. Çocuğumun hayati tehlikesi devam ediyor. Çok üzücü bir olay, konuşamıyorum. Dizlerim kırıldı" dedi.

"Asıl bundan sonra ne olacak?"

Asiye'nin dayısı Tevfik Doğan ise eniştesi Hüseyin Ateş'in işinden kovulduğunu belirterek "Asıl bundan sonra ne olacak?" diye sordu.Doğan, "Allah devletimizden razı olsun. Gerekli çaba ve gayreti gösterdiler. Eniştem Hüseyin'in patronlarına ait köpeklerin ısırması sonucu çocuk bu hale geldi. Eniştem işine devam edemeyecek, işinden de oldu. Mağdur oldu ve başını sokacak bir yeri dahi yok. Asıl bundan sonra ne olacak? Bizler yakınları olarak mücadele ediyoruz ama bu da belli bir yere kadar" ifadelerini kullandı.