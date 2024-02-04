‘Pişmanım’ diyerek saydırdı! CHP’de zehir zemberek istifa

Cumhuriyet Halk Partisinin Defne eski İlçe Başkanı Akın Parlakyıldız, parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

2023 genel seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu‘na % 92 oy çıkmasına rağmen görevden alınan CHP Defne İlçe Başkanı Akın Parlakyıldız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kendi avukatını Defne Belediye Başkan adayı olarak çıkarması üzerine istifasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Parlakyıldız paylaşımında şunları söyledi,

"KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU

Değişim adı altında kamufle olmuş, destek olduğuma büyük pişmanlık duyduğum CHP'nin mevcut yönetiminin ülke genelinde takındığı tutum ve almış olduğu kararlar tüm kamuoyunun malumu.

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Yola çıkış felsefesinin ortasına koymuş oldukları parti içi demokrasi ve sol değerlere sahip çıkma söylemlerinin, kurultayı almak üzere kurgulanmış bir takiye olduğu apaçık ortadadır.

Kurultay'da önseçimler ile ilgili verilmiş olan "namus ve şeref" sözü ortada bırakılmış, aday belirleme sürecinde eski AKP, MHP ve İYİ partili adaylar Parti'nin öz evlatlarına tercih edilmiş, geçmişte yaşadığımız "tıpış tıpış oy vereceksiniz" travması sürdürülmüştür.

Hatay özelinde alınan yanlış karar, il sınırlarını aşarak ülke genelinde infial yaratırken, oluşan tepkiden ders almak bir yana ilçelerde de benzer uygulamalara imza atılmıştır.

Oy oranımızın yüksek olduğu ilçelerin aday belirleme yöntemi olarak verilen önseçim sözü tutulmamış, anket yapacağız açıklaması bir kenara itilmiş, devlet memuru atarcasına, bölge insanı olmayan adaylar dayatılmıştır.

Şarap içerken kan kusmuş gibi yapanlar, kan kusanlara kızılcık şerbeti içtik dedirtmeye çalışırken hak ve halk yok sayılmış, CHP'de liyakatlı kadrolar yok diyenler el üstünde tutularak söyledikleri adeta tescil edilmiştir.

CHP'ye CenabıHakPartisi lakabı takıp; ben sağdan gelen sol açığım diyenler parti içinde belirleyici olmuştur.

Haksız yere Defne ilçe başkanığı görevinden alınmamıza rağmen, olayı kişiselleştirmeyerek parti içinde bazı şeyleri değiştirebileceğimize olan inançla mücadelemizi bugüne kadar sürdürdük.

Ancak oluşan şartlar bizim kişisel durumumuzu aşmış, bizleri parti ile halkımız arasında tercih yapmaya itmiştir.

"Halk siyaset için yoktur, siyaset halk için vardır" prensibini içselleştirmiş biri olarak tercihimi halkımdan yana kullandığımı beyan ederek, yarısından fazlasını yönetici olarak geçirdiğim 34 yıllık CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve kamuoyunun bilgisine sunarım."