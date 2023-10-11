Pislik içinde pislik! Böyle ahlaksız patron olmaz olsun

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, mide bulandıran olay 19 yaşındaki genç kadının başına gelenlerle patlak verdi.

40 yaşındaki Onur A. İstanbul Bayrampaşa'da iş güvenliği hizmeti veren şirketinde mide bulandıran sapıklığa imza attı.

Onur A.nın iş yerinde çalışmaya başlayan 19 yaşındaki Ece Ö. "Ben evli olmasaydım benimle bir ilişki düşünür müydün? Bakire misin? Cinsel hayatın nasıl?" gibi sorulara başlayınca işi bırakmaya karar verdi.

Aradan geçen bir süre sonra aynı iş yerinde çalışan başka bir kadın Ece Ö.'yü arayarak acil görüşmesi gerektiklerini eski iş yerinde kendisiyle alakalı bir problem olduğunu söyledi.

Tuvalette gizli kayıt skandalı!

Ece Ö., arkadaşından tuvalette çekilmiş gizli görüntülerinin olduğunu öğrendi. Duydukları karşısında şoke olan genç kadın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek sapık patronu hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Kamera skandalının şahidi Denizcan Kaygusuz, savcılıkta alınan ifadesinde, ofisin farklı yerlerine Onur A.'nın gizli kameralar yerleştirdiğini ve bu şekilde ofis çalışanı kadınların görüntülerini çektiğini söyledi.

Olayı ilk fark ettiğinde elinde delil bulunmadığı için şikayetçi olamadığını belirten Kaygusuz, daha sonra görüntülerin olduğu hafıza kartlarını ele geçirdiğini söyledi. Elde ettiği görüntüleri savcılığa delil olarak veren Kaygusuz, "Bu görüntülerde bizzat Onur A.'nın bu düzenekleri yerleştirdiği görülmektedir. Gizli kamera düzeneği kuran bu kişiden şikayetçiyim" dedi.

Kaygusuz, işyerinde yazıcıyla ilgili bir teçhizatı ararken ofisin arşiv kısmında bir kutunun içerisinde küçük gizli kameralar bulduğunu anlattı. Gizli çekim yapıldığına dair şüphe duyunca arayış içine girdiği söyleyen Kaygusuz, "İşten ayrılma sürecinde, yani bir aylık süre içerisinde çalışmış olduğum yerin ortaklarından Onur A.'nın tuvalet kısmında kadınların kamera düzenekleriyle görüntülerini aldığını tespit ettim. Sonrasında bu düzenekler içerisinde bulunan hafıza kartına ulaştım. Şahsın bizzat kameraları yerleştirirken yakalandığı görüntüleri savcılığa sunduk" dedi.

Cezası bu kadar mı?

Tuvalete yerleştirilen gizli kameraların, siyah bir çorap, traş makinesi, krem kutusu içerisinde gizlendiği ifade edildi. Savcılık şikayetin ardından sapık patron hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Onur A., söz konusu kameraları çalışanları denetlemek için aldığını ve eşinin hamile olduğu dönemde ismini paylaşmak istemediği kadınla ilişki yaşadığını anlattı. Bu ilişkiyi kayda aldığını söyleyen sapık işletmeci çalışanlarını kayda almadığını iddia etti.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Onur A., hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.