Pişkin dolandırıcı tosuncuğu aratmadı! Baklava zinciri sahibi kılığında esnafı soydu: Numune oyunuyla servet topladı!
Adana ve Karaman polisi, akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık düzeneğini deşifre etti. "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın’ın yöntemlerini aratmayan Hasan Ali K. (45), gözüne kestirdiği esnafları telefonla arayarak Türkiye çapında tanınmış bir baklava zincirinin sahibi olduğu yalanını uydurdu. İlk etapta "3 ton ceviz alacağım" diyerek güven aşılayan şüpheli, "numune" bahanesiyle kargolattığı onlarca kilo cevizi, sarımsağı, inciri ve hatta binlerce havluyu parasını ödemeden iç etti. Esnafın alın terini sömüren şüphelinin, topladığı bu ürünleri Karaman’da seyyar bir tablada sattığı ortaya çıktı.
Karaman’da kendisini ünlü bir baklava firmasının sahibi olarak tanıtıp esnafın güvenini kazanan, ardından binlerce liralık ürünü "numune" oyunuyla toplayıp seyyar tezgahta satan dolandırıcı yakayı ele verdi. Mağdurları canından bezdiren pişkin şüphelinin savunması ise "pes" dedirtti.
Karaman’da yaşayan bir şahsın, kendisini ünlü bir baklava firmasının sahibi olarak tanıtıp telefonla sipariş yöntemiyle ürün topladığı ve aldığı malzemeleri seyyar tablada sattığı dolandırıcılık olayı, Adana polisinin çalışmasıyla aydınlatıldı. "Ben helal lokma yerim, böyle bir şey yapmadım" dediği öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, seyyar satıcı Hasan Ali K. (45), kuru yemişçi Hamdullah Ç.’yi (30) arayarak kendisini tanınmış bir baklava firmasının sahibi olarak tanıttı. 3 ton ceviz alacağını söyleyen şüpheli, "numune" bahanesiyle 10 kilogram ceviz istedi. Hamdullah Ç., verilen adrese ürünü gönderdi. Bir süre sonra Hamdullah Ç.’nin Kastamonu’ya toptan alışverişe gittiğini öğrenen şüpheli, bu kez İstanbul’daki restoranı için 100 kilogram sarımsak siparişi verdi. Güven kazanan şüpheliye istenilen ürün de gönderildi. Ancak ürünlerin parası ödenmeyince dolandırıldığını anlayan Hamdullah Ç., Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelinin aldığı ürünleri Karaman’da seyyar tezgahta sattığı belirlendi. Derinleştirilen soruşturmada Hasan Ali K.’nin aynı yöntemle 8 kişiyi daha dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin, 10 kilo incir, 35 kilogram çekirdek, 20 litre zeytinyağı, ceviz, fıstık, sarma, akide şekeri, pestil, kömbe, 100 kilogram badem ve 5 bin adet havlu alarak mağdurları zarara uğrattığı tespit edildi.
Tespitlerin ardından Adana polisi, şüpheliyi Karaman’da seyyar tezgahında ürün satarken yakalayarak gözaltına aldı.
Adana’ya getirilen Hasan Ali K.’nin ifadesinde, "Ben helal lokma yerim, helal kazanırım. Beş vakit namaz kılarım, orucumu tutarım. Böyle bir şey yapmadım" diyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Dolandırıcılıktan 10 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
