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Kadın - Aile Pirinçli Brüksel lahanası yemeği tarifi | Pirinçli Brüksel lahanası yemeği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pirinçli Brüksel lahanası yemeği tarifi | Pirinçli Brüksel lahanası yemeği nasıl yapılır?

Özellikle soğuk havalarda görmeye başladığımız Brüksel lahanaları, barındırdıkları onlarca faydaları sayesinde lezzetli sebzelerden biri olmayı hak ediyor. Pirinçli Brüksel lahanası yemeğine özellikle pirinç ve havuç da eklendiğinde lezzeti ve doyuruculuğu bir başka oluyor. Peki, pirinçli brüksel lahanası yemeği nasıl yapılır? Pirinçli Brüksel lahanası yemeği tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 22:03:00 -
Pirinçli Brüksel lahanası yemeği tarifi | Pirinçli Brüksel lahanası yemeği nasıl yapılır?

Pirinçli Brüksel lahanası yemeği tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

500 grambrüksel lahanası, 1 yemek kaşığıbiber salçası, 1 tane havuç, 1 tane soğan, 1 çay bardağızeytinyağı, 3 yemek kaşığıpirinç, 1 çay kaşığıtuz, 1 çay kaşığıkarabiber, 1/2 tane limonun suyu

Pirinçli Brüksel lahanası yemeği nasıl yapılır?

Öncelikle lahanaları güzelce yıkayıp ortadan ikiye bölmelisiniz. Bununla beraber havucu da yuvarlak bir şekilde doğrayın. Soğanları da küp küp doğramanız gerekir.

Bir tencereye zeytinyağının yarısını, salça ve soğanları koyun. Soğanların rengi hafif değişince havuçları da ekleyin. Bu şekilde birkaç dakika kadar kavurmalısınız.

Daha sonra lahanaları ekleyin. Biraz karıştırın ve birkaç dakika kadar sotelemelisiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra suyunu ekleyin ve 10 dakika kadar pişirmeniz gerekir.

Daha sonra pirinçleri, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyerek pirinçler yumuşayana kadar pişirmelisiniz. Lahana ve havuçlar da pişince ocaktan alabilirsiniz.

Biraz dinlendirdikten sonra üzerine kalan zeytinyağını dökün. Artık servis edebilirsiniz. Afiyetler olsun…

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