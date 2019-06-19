Pirinçle yüz beyazlatma nasıl yapılır? Pirinç lapası maskesi nasıl yapılır?

Pirincin yüze faydaları neler? Pirinç lapası maskesi ne işe yarar? Pirincin cidi ve cilt yaralarını iyileştirici özelliği vardır. Cildi daha elastik hala getirerek kırışıklıkları önler. Pirinç egzama gibi cilt hastalıklarının oluşmasını engellediği gibi yağlı ciltli kişilerde oluşan fazla yağı azaltıp yağ oranını dengeleyen bir özelliğe de sahiptir. Ayrıca pirinç cildin temizlenmesine ve cilt lekelerinin renginin açılmasına yardımcı da olur. Peki pirinçle yüz maskesi nasıl yapılır? Pirinç maskesi nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Muhteşem ve pürüzsüz bir yüze sahip olmayı herkes ister. Hatta bunun için nice paralar kozmetik ürünlere akıtılmakta. Ancak beyaz bir yüz, lekesiz ve pürüzsüz bir yüz için servet harcamaya gerek yok. Yapılması gereken çok basit üstelik de çok da ekonomik. Nasıl mı? Detaylar haberimizde. Dünyanın bazı bölgelerinde yemek yemek resmen pirinç yemek demektir. En önemli tahıllardan biri olan ve günlük alınması gereken kalorinin nerdeyse yarısı kadarını sağlayan pirinç, dünya nüfusunun nerdeyse yarısının temel gıda maddesidir. Ama pirinç aynı zamanda önemli bir güzelleştirme malzemesidir. Asırlardır, Asyalı kadınlar yüzlerini, vücutlarını ve saçlarını güzelleştirmek için pirinç suyunu kullanmışlardır. Geleneksel olarak, Çin ve Japonya’daki ve diğer Güney Asya ülkelerindeki kadın pirinç yetiştiricileri pirincin temizlenmesi için kullanılan suyun içinde yıkanmışlardır. Pirinç içerisinde yüksek oranda paba vitamini bulundurur. Paba ise çok iyi bir doğal güneş kremidir. Paba aynı zamanda vücuttaki C vitaminin seviyesini de yükseltir.

Pirinç lapası maskesi nasıl yapılır?

2 yemek kaşığı pirinci herhangi bir kiri çıkarmak için yıkıyoruz ve 15,20 dakika pişiriyoruz. 2 yemek kaşığı pirinç püre haline gelene kadar çatalla eziyoruz. Kaseye pirinci koyuyoruz. 1 tatlı kaşığı bal ekliyoruz ve karıştırıyoruz.

Hazarladığınız karışımı yüzünüze ve boynunuza sürün ve 20-30 dakika bekleyin. Ardından ılık bir su ile yüzünüzü güzelce durulayın. Bu maske hem yüzünüzü beyazlamasına yardımcı olur hem de cildinizdeki kırışıklıkların azalmasını sağlar. Haftada 2 defa düzenli olarak uygularsanız cildinizdeki değişim bir ay içerisinde gözle görülür.