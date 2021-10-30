Pirinç Suyu saç maskesi nasıl Yapılır?

Uzmanların yaptığı araştırmalara göre pirinç suyu kesinlikle dökülmemeli, özellikle saç uzatanların mutlaka denemesi gereken bir alternatif tıp yöntemidir. Peki, pirinç suyunu nasıl kullanmalıyız?

Pirinç suyu maskesinin saça faydaları nelerdir?

-Saçın parlaklığını artırır

-Saçları daha güçlü hale getirir

-Saçlarda ipeksi ve pürüzsüz bir doku oluşturur

-Saçların uzamasına yardımcı olur

-Cansız saçları onarır ve dökülmesini engeller

Pirinç suyu saç maskesi nasıl hazırlanır?

Malzemler

Bir miktar pirinç suyu

3 bardak su

1 bardak çiğ (pişmemiş) pirinci öncelikle sudan geçirerek yıkayın. Ardından 3 su bardağı suda yaklaşık 30 dakika bekletip suyu süzün. Etkili olması için pirinci su içinde daha uzun süre bekleterek fermente olmasını sağlamak iyi bir fikirdir. Aynı işlemi uygulayıp 24 saat pirinçleri suda bekletip süzebilirsiniz.

Uygulanışı

Saçlarınızın temiz olması gerekiyor. Pirinç suyu ile saç dipleriniz dahil masaj yaparak kafa deriniz ve saçlarınıza sürün. 25 dakika kadar bu şekilde bekletin. Ardından saçlarınızı ılık suyla yıkayın.