Pirinç sütü nedir? Bu süt kilo verdirir mi?

Pirinç sütü isminden de anlaşılacağı gibi pirinçten elde edilen bir süttün. Bitki bazlı bu süt badem sütü, soya sütü ve hindistan cevizi sütü gibi gerçek süt içermez. Ancak gerçek süt içermesede bu ürün inek ve keçi sütüyle yapılan tüm tariflerde kullanılabilir.

Pirinç sütünün faydaları nelerdir?

Pirinç sütü yağ içermediği için kolesterol sorunu yaşayanlar için iyi bir içecektir. Elbette, ölçülü tüketildiğinde…

Laktoz intoleransı olanlar süt yerine gönül rahatlığıyla pirinç sütünü tüketebilir. Pirinçten hazırlanan bu süt şişkinlik ve gaz problemlerine yol açmaz.

Pirinç B vitamini yönünden son derece zengindir. Bu nedenle pirinç sütü de B vitamini için önemli bir kaynaktır.

İyi bir karbonhidrat kaynağı olan pirinç sütü, kilo almak isteyenler için şahane bir içecektir.

Pirinç sütünün zararları nelerdir?

Karbonhidrat yönünden zengin olan pirinç sütü kilo almayı tetikler. Bu nedenle obezite ile karşı karşıya kalmak istemiyorsanız sürekli olarak pirinç sütü içmemelisiniz.

Pirinç içerdiği şeker nedeniyle diyabet hastaları için iyi bir gıda değildir.

Pirinç sütü hiçbir zaman inek sütünü karşılamaz. İnek sütü kalsiyum açısından zenginken pirinç sütünün böyle bir özelliği yoktur.

Kilo verdiriyor iddiaları doğru değil mi?

Ne yazık ki her gün farklı bir ürünün kilo verdirdiği yönünde bilinçsizce haberler hazırlanıyor. Son dönemde pirinç sütünün de kilo verdirdiği bazı platformlarda ileri sürülüyor. Ancak doktorların pirinç yerine bulgur tüketin uyarılarını göz önünde bulundurarak bu iddiaların gerçek olmadığını anlayabilirsiniz. Çünkü bu süt pirinç ve sudan hazırlanıyor.

Pirinç sütü nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış pirinç ya da haşlanmış esmer pirinç

4 su bardağı su

Malzemeleri rondoya alıp çalıştırın.

Pürüzsüz bir kıvam oluşturana kadar işlemi sürdürün.

Hazırladığınız sütü arzu ederseniz tülbentten süzüp, içebilirsiniz.

Pirinç sütünü buzdolabında 3-4 gün muhafaza edebilirsiniz.