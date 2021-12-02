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Kadın - Aile Pirinç diyeti nedir? pirinç diyeti nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pirinç diyeti nedir? pirinç diyeti nasıl yapılır?

Haftada 4 Kilo Verdirdiği Söylenen Sıra Dışı Bir Diyet: Pirinç Diyeti

Yeniakit Publisher
2021-12-02 12:31:00 - 2021-12-02 12:32:58
Pirinç diyeti nedir? pirinç diyeti nasıl yapılır?

Pirinç yutarak zayıflama yöntemi, çiğ pirinç tanelerinin belirli bir süre yutulmasıyla uygulanır. Sağlıklı beslenme çerçevesi içinde tüketilen çiğ pirinçler, iştahın kapanmasına yardım eder ve hiçbir şekilde ilaç desteği istemeyen bu yöntem tamamen doğaldır.

Kilo vermek isteyenlerin sık sık başvurduğu, genelde tek tip ya da çok kısıtlı besin çeşitliliği içeren diyetlerden biri de pirinç diyeti.

Hazırlanışı

Pirinç tüketimine her gün birer birer arttırarak başlamalısınız. İlk gün 1 pirinç yutarken sonuncu günde 30 pirinç yutmalısınız. Daha sonrasında ise arttırdığınız gibi birer birer azaltma uygulamalısınız. Son aşamada pirinç kürü 60 gün devam etmiş olacak. Pirinci 1 bardak ılık su ile yutup daha sonra yeniden 1 bardak daha ılık su içmeniz gerekiyor. 

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