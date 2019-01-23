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Pirinç değil bulgur pilavı daha faydalı

Eğer sağlığınıza önem veriyorsanız pirinci değil, daha fazla lif oranına sahip bulguru tercih edin.

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:55
Pirinç değil bulgur pilavı daha faydalı

Pirinç yerine bulguru tercih etmelisiniz. Bulgurda daha fazla lif oranı var. Hele hele diyabet gibi kronik hastalığı olanlar kesinlikle bulgur tüketmeli. Çünkü lifli gıdalar kan şekerinin yükseltilmesini yavaşlatıyorlar.

Bulgurda da fazladan olduğu için pirinç yerine bulguru tercih edin diyoruz. Yine de pirinçten özellikle de pilavdan vazgeçmeyenler de pirinç pilavını yaparken şehriye tercih etmesinler. Pilavımızı az yağlı ve az tuzlu bir şekilde pişirmeliyiz.

Vücut sağlığı için pirinç yemenize gerek yok

Pirincin tamamen bir faydası yok diyemeyiz fakat vazgeçilmeyecek bir faydası da yok.

Pirinçlerdeki vitaminler ve mineraller başka gıdalardan da temin edilebilir.

Bulgurdan ya da diğer tükettiğimiz besin maddelerinde de aynı faydayı sağlayan içerik var. Bu yüzden pirinci ömrümüzde hiç yemesek bile sağlığımız için herhangi bir kaybımız olmaz.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:55
  1. Pirinç
  2. bulgur
  3. lif oranı
  4. diyabet
  5. kronik hastalık
  6. lifli gıdalar
  7. kan şekeri
  8. vitaminler
  9. mineraller

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