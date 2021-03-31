Pirinç çorbası nasıl yapılır? Pirinç çorbası tarifi
Kolay çorba tarifi | İçinizi ısıtacak bir çorba tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Peki, pirinç çorbası nasıl yapılır? Pirinç çorbası tarifi
'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyorsanız; cevabı verelim: pirinç çorbası
Pirinç çorbası tarifi
Malzemeler:
- Yarım su bardağı pirinç
- 6 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı salça
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Kuru nane
- Tuz
Pirinç çorbası nasıl yapılır?
Sıvı yağ ve tereyağını tencereye alın.
Salçayı alıp kavurun.
Sıcak suyu tencereye alıp tuz ve baharatı ekleyin.
Su kaynayınca pirinci ekleyin.
Pirinç yumuşayıncaya kadar çorbayı pişirin.
Pirinç çorbasını kıtır ekmekle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.