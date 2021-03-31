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Kadın - Aile Pirinç çorbası nasıl yapılır? Pirinç çorbası tarifi
Kadın - Aile

Pirinç çorbası nasıl yapılır? Pirinç çorbası tarifi

Kolay çorba tarifi | İçinizi ısıtacak bir çorba tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Peki, pirinç çorbası nasıl yapılır? Pirinç çorbası tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-31 15:55:00 -
Pirinç çorbası nasıl yapılır? Pirinç çorbası tarifi

'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyorsanız; cevabı verelim: pirinç çorbası

Pirinç çorbası tarifi

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı pirinç
  • 6 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı salça
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Kuru nane
  • Tuz

Pirinç çorbası nasıl yapılır?

Sıvı yağ ve tereyağını tencereye alın.

Salçayı alıp kavurun.

Sıcak suyu tencereye alıp tuz ve baharatı ekleyin.

Su kaynayınca pirinci ekleyin.

Pirinç yumuşayıncaya kadar çorbayı pişirin.

Pirinç çorbasını kıtır ekmekle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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