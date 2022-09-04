Pir Sultan Abdal Derneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! 'Siyasal İslam’ın Aleviliğe bakışı hiç değişmedi'

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Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Alevi vatandaşlara yönelik birlik beraberlik mesajı verdiği konuşmasında, "Allah'sız Alevilik olmaz, Muhammed'siz Alevilik olmaz, Ali'siz Alevilik olmaz. Dinsiz, amelsiz sadece sapkınlığın üzerine bina edilmiş Alevilik, Müslümanlık, Türklük, Kürtlük hatta insanlık da olmaz." sözlerini hedef aldı.

"Ebu Suud'dan Tayyip Erdoğan'a siyasal İslam’ın Aleviliğe bakışı hiç değişmedi." denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı bir kez daha Alevi açılımına hazırlanıyor. Her dönem Alevilik ve Aleviler için yol tarif eden elbise biçen olmuştur, bugün de bir kez daha denenmek isteniyor. Öncelikle şunu belirtelim Alevilik hiçbir zaman siyasal iktidar tarafından belirlenen bir inanç olmamıştır. Hatta bir adım ileri gidelim Alevilik hiçbir zaman siyasal İslam tarafından da belirlenen bir inanç olmamıştı.

Kışkırtıcı ifadeler kullanıldı!

Alevi vatandaşları kışkırtan ifadelerin kullanıldığı açıklama şöyle devam etti:

Aleviler yüzyıllardır katliamlarla yok edilmeye çalışılmış bu olmayınca asimile edilmeye çalışılmış ancak bunlar da tutmayınca kendilerine benzeterek yok etmeyi amaçlamaktalar. Sapkın zevkler nedir? Siyasal İslam’ın bildik, bunlar ana-bacı tanımaz söyleminden bir adım geri atılmadığını hatta bunun bir Cumhurbaşkanı tarafından dillendirildiğini ilk kez görüyoruz. Bu dili şiddetle kınıyoruz! İslamiyet'in, şer-i hukuk sistemine karşı Cemler de kendi hukuk sistemlerini oluşturmuşlardır. Aleviler; Şer-i Hukuku tanımamışlardır. Kimse bize Hak aşkını öğretemez. Ozan Mahzun-i Şerif "Cahil bize dinsiz demiş, Sevgidir bizim dinimiz" diyerek cahillere cevabı vermiştir.