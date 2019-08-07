0553 313 94 23

Pique: Neymar ile Barcelona transferi hakkında konuştuk

Barcelona'nın tecrübeli savunma oyuncusu Pique, Neymar transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu..

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:26
Pique: Neymar ile Barcelona transferi hakkında konuştuk

2017 yılında rekor bir transfer bedeliyle Fransız takımı PSG'ye transfer olan Neymar takımda mutsuz durumda.. Messi'nin gölgesinde kaldığı gerekcesiyle Barcelona'dan ayrılan Brezilyalı oyuncu aradığını PSG'de de bulamadı.. PSG'de de genç yıldız Mbappe'nin gölgesinde kalan Neymar tekrar Barcelona'ya dönmek istiyor. Ancak Fransız ekibi PSG'yi bonservis konusunda ikna etmek hiç kolay olmuyor haberleri çıkmıştı.. Fakat Barcelona'dan şok bir açıklama geldi..

Neymar gündemimizde olan bir oyuncu değil

"Barcelona Bşk Yrd. Cardoner: Neymar, an itibarı ile gündemimizde olan bir isim değil. Kendisinin Paris'te mutlu olmadığını biliyoruz ama biz burada pasif bir aktörüz. Zira bu sorunu PSG'nin çözmesi gerekiyor. Kulübüne duyduğumuz saygıdan ötürü Neymar'la hiçbir şekilde görüşmedik."

Pique: Transfer hakkında konuştuk

Gerard Pique: "Tabii ki Neymar'la konuşuyoruz. Ancak neler konuştuğumuzu söylemem uygun değil. Eğer kendini açıklamak istiyorsa zaten çıkıp kendisi konuşur. Saha dışında bazı sorunları var. Daha fazlasını söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:26
  1. Barcelona
  2. Neymar
  3. Gerard Pique

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arçelik'ten "dünyaya saygılı" web sitesi
    1. Arçelik'ten "dünyaya saygılı" web sitesi
    2. KARDEMİR 6 aylık net karını 170 milyon..
    3. Yemen’deki selde 11 kişilik ailenin..
    4. Emeklilerden Yargıtay’a isyan!..
    5. Şeker hastalığından ameliyatla..
    6. (Özel) Tüketiciye sahte Kırkağaç..
    7. Sumbas’ta beton yol çalışması
    8. Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 kişi..
    9. Bayram yaklaştı, baklava ve çikolataya..
    10. Ljajic Beşiktaş'tan gidiyor mu?
    11. Apaydın: “Trafikte saygı ve jest..
    12. Türkiye’de 3 milyon 643 bin Suriyeli..
    13. Uzlaştırma rekor kırdı
    14. Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
    15. Rize'de kilosu 600 lira olan karakovan..
    16. Başkan Büyükkılıç’tan KASKİ’ye Hayırlı..
    17. Böyle anne olmaz olsun! Elini matkapla..
    18. Parkinson hastasının beynine pil..
    19. Benzine 28, motorine ise 20 kuruş..
    20. Tatvan’da öğrencilere astronomi eğitimi
    21. Kurban Bayramında et tüketimine dikkat
    22. 18 yaşındaki genç kızın korkunç ölümü
    23. Konya’da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı..
    24. Bu kili meyve ve sebzelerine atan..
    25. Kaynakçılar da mesleği öğretecek çırak..
    26. Gebze zabıtasından bayram denetimi
    27. Almanya'da sanayi üretimi haziranda..
    28. Babasının tavsiyesiyle atıcılığa..
    29. Kilis'te sahte içki operasyonu
    30. (Özel) İnsanlığın 4 bin 500 sene önce..
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    AK Partili vekilden skandal sözler: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor
    AK Partili vekilden skandal sözler: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”