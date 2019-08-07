Pique: Neymar ile Barcelona transferi hakkında konuştuk

2017 yılında rekor bir transfer bedeliyle Fransız takımı PSG'ye transfer olan Neymar takımda mutsuz durumda.. Messi'nin gölgesinde kaldığı gerekcesiyle Barcelona'dan ayrılan Brezilyalı oyuncu aradığını PSG'de de bulamadı.. PSG'de de genç yıldız Mbappe'nin gölgesinde kalan Neymar tekrar Barcelona'ya dönmek istiyor. Ancak Fransız ekibi PSG'yi bonservis konusunda ikna etmek hiç kolay olmuyor haberleri çıkmıştı.. Fakat Barcelona'dan şok bir açıklama geldi..

Neymar gündemimizde olan bir oyuncu değil

"Barcelona Bşk Yrd. Cardoner: Neymar, an itibarı ile gündemimizde olan bir isim değil. Kendisinin Paris'te mutlu olmadığını biliyoruz ama biz burada pasif bir aktörüz. Zira bu sorunu PSG'nin çözmesi gerekiyor. Kulübüne duyduğumuz saygıdan ötürü Neymar'la hiçbir şekilde görüşmedik."

Pique: Transfer hakkında konuştuk

Gerard Pique: "Tabii ki Neymar'la konuşuyoruz. Ancak neler konuştuğumuzu söylemem uygun değil. Eğer kendini açıklamak istiyorsa zaten çıkıp kendisi konuşur. Saha dışında bazı sorunları var. Daha fazlasını söyleyemem." ifadelerini kullandı.