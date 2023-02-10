  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem PINC Oğuzhan Uğur'un Gaziantep ve Şanlıurfa ikiyüzlülüğü!
Gündem

PINC Oğuzhan Uğur'un Gaziantep ve Şanlıurfa ikiyüzlülüğü!

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremden sonra klavye başından yaptığı paylaşımlarla kendini kahraman ilan eden Oğuzhan Uğur'a cevap sosyal medya kullanıcılarından geldi. Uğur'un PINC programında Gazianteplilerle Şanlıurfalılara hakareti ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 00:48:00 - 2023-02-10 01:02:47

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medyada PINC programını sunan Oğuzhan Uğur'un son birkaç gündür klavye başından kendisini kahraman ilan etmesine tepki yine sosyal medya kullanıcılarından geldi.

Gayr-i ahlaki yayınlar yapan Uğur'un, bir programında Gazianteplilerle, Şanlıurfalılara "amele" hakaretinde bulunduğu video viral oldu.

Sosyal medya kullanıcıları PINC'in ikiyüzlülüğünü kendi sözleri ile ortaya koydu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23