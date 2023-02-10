PINC Oğuzhan Uğur'un Gaziantep ve Şanlıurfa ikiyüzlülüğü!
Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremden sonra klavye başından yaptığı paylaşımlarla kendini kahraman ilan eden Oğuzhan Uğur'a cevap sosyal medya kullanıcılarından geldi. Uğur'un PINC programında Gazianteplilerle Şanlıurfalılara hakareti ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.
Yeniakit.com.tr
Sosyal medyada PINC programını sunan Oğuzhan Uğur'un son birkaç gündür klavye başından kendisini kahraman ilan etmesine tepki yine sosyal medya kullanıcılarından geldi.
Gayr-i ahlaki yayınlar yapan Uğur'un, bir programında Gazianteplilerle, Şanlıurfalılara "amele" hakaretinde bulunduğu video viral oldu.
Sosyal medya kullanıcıları PINC'in ikiyüzlülüğünü kendi sözleri ile ortaya koydu.