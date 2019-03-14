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Pınar Karşıyaka'ya İtalyan rakip

Türk temsilcisinin Erkekler FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalindeki rakibi Dinamo Sassari oldu

14 Mart 2019 Perşembe 01:14
Pınar Karşıyaka'ya İtalyan rakip

İZMİR (AA) - Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselen Pınar Karşıyaka'nın rakibi İtalyan temsilcisi Dinamo Sassari oldu.

Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 97-93'lük skorla mağlup eden Dinamo Sassari, rövanşta İtalya'da konuk ettiği rakibini 94-68 yendi.

Adını son 8 takım arasına yazdıran Dinamo Sassari, çeyrek finalde Pınar Karşıyaka ile eşleşti.

Pınar Karşıyaka ile Dinamo Sassari arasındaki çeyrek final eşleşmesinin ilk maçı 20 Mart Çarşamba günü İzmir'de, rövanşı ise 27 Mart Çarşamba günü İtalya'nın Sardinya Adası'nda oynanacak.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 01:14
  1. Basketbol
  2. Dinamo Sassari
  3. Erkekler FIBA Avrupa Kupası
  4. Pınar Karşıyaka

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