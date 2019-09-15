Pınar Karşıyaka'da Crocker sakatlandı - Crocker'ın kalça kemiğinde kırık tespit edildi



İZMİR (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın oyuncusu Tony Crocker'ın kalça kemiğinde kırık tespit edildiği bildirildi. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Crocker'ın dün Ankara'daki Orman Genel Müdürlüğü 180. Yıl Basketbol Turnuvası'nda Ukrayna ekibi Dnipro karşılaşmasında sakatlık geçirdiği belirtildi. Ankara'da yapılan ilk tetkiklerde Crocker'ın kalça kemiğinde kırık tespit edildiği aktarılan açıklamada, dün Ankara'da müşahede altında kalan oyuncunun, bu sabah saatlerinde ambulansla İzmir Medical Park Hastanesine getirildiği ifade edildi. Açıklamada, tedavi sürecinin İzmir'de gerçekleştirilecek tetkikler sonrasında kesinlik kazanacağı kaydedildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.