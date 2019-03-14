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Pınar Karşıyaka'da çeyrek final sevinci

- Başantrenör Dirk Bauermann:"En iyi 8 takım arasında olduğumuz için çok mutluyuz"

14 Mart 2019 Perşembe 10:36
Pınar Karşıyaka'da çeyrek final sevinci


İZMİR (AA) - Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turunda Letonya ekibi Ventspils'i saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdıran Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Dirk Bauermann, "En iyi 8 takım arasında olduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bauermann, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, FIBA Avrupa Kupası'nda en iyi 8 takım arasında bulunmanın harika bir başarı olduğunu belirtti.

Bunu gerçekleştirmenin her zaman zor olduğunu vurgulayan Bauermann, şunları kaydetti:

"Bir kez daha taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Harikalardı. Rakipler için burada kazanmak çok zor. Çünkü sadece oyuncularımız iyi oynamakla kalmıyor, aynı zamanda taraftarlarımız da büyük rol oynuyor. Onlara yeterince teşekkür edemedik. Harika bir galibiyet. Çok mücadele ettik, çok iyi savunma yaptık. En iyi 8 takım arasında olduğumuz için çok mutluyuz."

Organizasyonun çeyrek finalinde İtalyan ekibi Dinamo Sassari ile eşleşen yeşil-kırmızılı ekip, ilk maçı 20 Mart Çarşamba günü İzmir'de, rövanşı ise 27 Mart Çarşamba günü Sardinya Adası'nda oynayacak.


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:36
  1. Basketbol
  2. çeyrek final
  3. Erkekler FIBA Avrupa Kupası
  4. Pınar Karşıyaka

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