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Pınar Karşıyaka tur için ümitli

- Başantrenör Dirk Bauermann:"Evimize iyi bir sonuçla dönmemiz bizim için iyi bir şans"

07 Mart 2019 Perşembe 10:14
Pınar Karşıyaka tur için ümitli


İZMİR (AA) - Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Letonya'nın Ventspils ekibine deplasmanda 78-76 yenilen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Dirk Bauermann, "Evimize iyi bir sonuçla dönmemiz bizim için iyi bir şans." dedi.

Bauermann, yaptığı açıklamada, Ventspils'i galibiyetten dolayı tebrik etti. Müsabakayı 2 sayı farkla kaybettiklerini hatırlatan Bauermann, "Evimize iyi bir sonuçla dönmemiz bizim için iyi bir şans. Kazanmalıydık, kazanamadık ama 80 dakikalık bir maçın ilk yarısını 2 sayı farkla kaybettik. İkinci maçta kendi evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağız. Yine de zorlu bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Pınar Karşıyaka, rövanş maçında rakibini 13 Mart Çarşamba günü İzmir'de konuk edecek.

Pınar Karşıyaka-Ventspils eşleşmesinin galibinin çeyrek finalde karşılaşacağı rakibin belli olacağı mücadelenin ilk maçında İtalyan ekibi Dinamo Sassari, Hollanda'da ZZ Leiden'i 97-93 mağlup etti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:14
  1. Basketbol
  2. Dirk Bauermann
  3. FIBA Avrupa Kupası
  4. Pınar Karşıyaka
  5. Ventspils

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