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Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'la anlaştı

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı:"Tribünleri eski heyecanlı günlerine döndürmeyi hedefliyoruz"

05 Temmuz 2019 Cuma 12:40
Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'la anlaştı

İZMİR (AA) - Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Morgan ile anlaştı.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı erkek basketbol takımı için tribünleri eski heyecanlı günlerine döndürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, başantrenör Ufuk Sarıca ile anlaştıktan sonra ABD'li Brandon Triche'i kadrolarına dahil ettiklerini belirtti.

Bandırma Basketbol İhtisas'tan ayrılan uzun forvet Jordan Morgan'la da sözleşme imzaladıklarını aktaran Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Kadromuzu kaliteli ve bizi hedefe taşıyacak oyuncularla şekillendirmeye başladık. Mali disiplini bozmadan, Pınar Karşıyaka'ya fayda sağlayacak oyuncularla anlaşarak tribünleri eski heyecanlı günlerine döndürmeyi hedefliyoruz. Kadromuzda altyapıdan yetişen oyuncular da yer alacak. Geleceğe dönük ancak anı da ıskalamadan, rakiplerini mücadelesiyle ısıran bir takım oluşturmak istiyoruz. Gerek basketbol antrenörümüz Ufuk Sarıca, gerek futbol takımı antrenörümüz Mesut Toros ve gerekse voleybol antrenörümüz Tamer Çamlıbel yeni sezon öncesi oldukça heyecanlılar ve bu bizleri yeni sezon öncesi fazlasıyla umutlandırıyor."

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:40
  1. Basketbol
  2. Jordan Morgan
  3. Pınar Karşıyaka
  4. transfer

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