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Pınar Karşıyaka, Avrupa'da yoluna devam edecek

- Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda son maçlar öncesinde son 16 turuna yükselmeyi garantileyen yeşil-kırmızılı ekibin rakibi 7 Şubat Perşembe günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak- İzmir temsilcisinde Kameron Chatman'la yollar ayrıldı

31 Ocak 2019 Perşembe 09:30
Pınar Karşıyaka, Avrupa'da yoluna devam edecek


WÜRZBURG (AA) - Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu beşinci hafta maçında deplasmanda Almanya'nın s.Oliver takımına 104-91 yenilmesine rağmen adını son 16 turuna yazdıran Pınar Karşıyaka'nın rakibi 7 Şubat Perşembe günü belli olacak.

İzmir'de de yenildiği Alman ekibine mağlup olan Pınar Karşıyaka, grubun diğer maçında iddiası olmayan Macar ekibi Szolnoki Olaj'ın Kosova ekibi Z Mobile Priştine'yi mağlup etmesiyle son müsabakalar öncesinde adını son 16 turuna yazdırdı.

Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda 4 gruptan ikişer takımın yoluna devam edeceği organizasyonda 8 takım da FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek. FIBA Şampiyonlar Ligi'nden organizasyona katılmak istemeyen ekip olursa, FIBA Avrupa Kupası'nda en iyi üçüncüler arasından takımlar son 16 turunda yer alacak.

Seribaşı takım uygulamasının olmayacağı, çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin de belli olacağı son 16 turunun kura çekimi 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Öte yandan Pınar Karşıyaka'da son maçlarda forma şansı bulamayan ve Almanya'ya getirilmeyen Kameron Chatman'la yollar ayrıldı.

Ligde 13 maçta 3,62 sayı ve 2,31 ribaunt ortalamalarıyla oynayan Chatman, FIBA Avrupa Kupası'nda ise 8 müsabakada 7,3 sayı ve 2,8 ribaunt ortalaması yakalamıştı.


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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 09:30
  1. Basketbol
  2. FIBA Avrupa Kupası
  3. Kameron Chatman
  4. Pınar Karşıyaka

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