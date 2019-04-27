Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçı ertelendi



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında 29 Nisan Pazartesi günü oynanması gereken Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçı ertelendi. Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, karşılaşmanın, THY Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile 1 Mayıs Çarşamba günü oynanacak play-off çeyrek final serisi 5. maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Maçın tarihinin, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacağı duyuruldu.



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