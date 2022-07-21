Pınar Damar cinayetinin perde arkasında 'gayr-i meşru' ilişki çıktı!
İstanbul'da bir ormanda ölü bulunan 32 yaşındaki Pınar Damar'ın katil zanlısı Metin Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Damar'ın kuzeninin eşi Aydın, öldürdüğü Pınar Damar ile gayr-i meşru ilişki yaşadıklarını iddia ederek, cinayeti kıskançlık sebebi ile işlediğini söyledi.
İstanbul Bağcılar'daki iş yerinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Pınar Damar, ormanlık bir alanda ölü bulundu.
Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden kuzeninin eşi Metin Aydın, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Perde arkasında gayr-i meşru ilişki çıktı!
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Mahmutbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Damar'ın cesedinin bulunmasına ilişkin inceleme başlattı. Damar'ın ölümüne ilişkin, kuzeninin eşi Metin Aydın şüpheli sıfatı ile göz altına alındı.
35 yaşındaki Aydın, Damar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Aydın ifadesinde, Damar'ın kuzeni ile imam nikahlı evli olduğunu Damar ile de gayr-i meşru ilişki yaşadığını iddia etti. Pınar Damar'ı kendisini aldattığı gerekçesi ile boğarak öldürdüğünü söyleyen zanlı, cezaevine gönderildi.