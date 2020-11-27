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Ekonomi PİLOT’tan girişimlere 5 milyon TL destek
Ekonomi

PİLOT’tan girişimlere 5 milyon TL destek

Türk Telekom, girişim hızlandırma programı olan PİLOT kapsamında, bugüne kadar girişimlere 5 milyon TL’den fazla nakit desteği sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 08:56:00 -
PİLOT’tan girişimlere 5 milyon TL destek

Türk Telekom’un hayata geçirdiği PİLOT, bu yıl 8. dönemini tamamladı. Bu dönemde PİLOT programına dahil olan 8 girişimin mezuniyeti, çevrim içi PİLOT Demo Day etkinliğinde gerçekleşti. Özellikle yapay zeka, fintech, sağlık, büyük veri ve IoT alanlarına odaklanan girişimlerin her birine 150 bin TL nakit desteği takdim edildi.

Hedef ekosistemi büyütmek 

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, “Bundan 7 sene önce ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini büyütmek, sektörümüze değerli paydaşlar kazandırmak ve ekonomiye katkı sağlamak hedefi ile yola çıktık. Sektörün öncüsü olarak, tüm bilgi birikimimiz ve finansal desteğimizle girişimleri hızlandırırken teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna ulaşmaya odaklandık” ifadelerini kullandı.

737 mezun verdi 

Bugüne kadar 73 girişimi mezun ettiklerini, bunlardan 30’unun yatırım alarak yenilikçi iş fikirlerini daha da büyüttüğünü aktaran Önal, “Mezun olan girişimlerden sadece geçen yıl 350 kişiye istihdam sağlandı, 41 milyon lira ciro elde edildi. Türk Telekom olarak kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures üzerinden PİLOT mezunları da dahil olmak üzere 4 girişime yatırım yaptık. PİLOT mezunu girişimlere toplamda 5 milyon TL’yi aşkın nakit desteği sağladık, yatırımlarımızı daha da artıracağız” değerlendirmesinde bulundu.

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