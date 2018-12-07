Pilavınızın dibi tuttuysa... Sakın çöpe atmayın!

Dibi tutan pilavlar genellikle çöpe dökülür. Bundan dolayı hem pirinç hem de emeğiniz ziyan olur. Peki dibi tutan pilavın ziyan olmaması için ne yapmak gerekir?

Dibi tutan ya da yanan pilavınızı çöpe atmak yerine ekmek kullanabilirsiniz. Ocakta unutulmuş pilavın üzerine bir dilim beyaz ekmek koyun ve tencerenin kapağını kapatın.

Ekmeği 2-3 dakika beklettikten sonra tencereden alın. Ekmek pilavda oluşan yanık kokusunu anında alır.

Ardından yanık pirinçleri almamaya dikkat ederek pilavı başka bir tencereye aktarın. Böylece yeniden pilav yapmak yerine hali hazırda olan pilavı değerlendirmiş olursunuz.