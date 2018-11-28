0553 313 94 23

Pilavınızın dibi tuttuysa... Sakın çöpe atmayın!

Pilav yaparken dibi tuttuysa hemen endişelenmeyin. Sizde bu yöntemi kullanarak dibi tutmuş olan pilavınızı kurtarabilirsiniz.

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:47
Pilavınızın dibi tuttuysa... Sakın çöpe atmayın!

Dibi tutan pilavlar genellikle çöpe dökülür. Bundan dolayı hem pirinç hem de emeğiniz ziyan olur. Peki dibi tutan pilavın ziyan olmaması için ne yapmak gerekir?

Dibi tutan ya da yanan pilavınızı çöpe atmak yerine ekmek kullanabilirsiniz. Ocakta unutulmuş pilavın üzerine bir dilim beyaz ekmek koyun ve tencerenin kapağını kapatın.

Ekmeği 2-3 dakika beklettikten sonra tencereden alın. Ekmek pilavda oluşan yanık kokusunu anında alır.

Ardından yanık pirinçleri almamaya dikkat ederek pilavı başka bir tencereye aktarın. Böylece yeniden pilav yapmak yerine hali hazırda olan pilavı değerlendirmiş olursunuz.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 09:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin Büyükelçisi'ni kızdıran soru! Bir anda yüzü değişti
    1. Çin Büyükelçisi'ni kızdıran soru! Bir..
    2. "Bunlar palavradan başka bir şey..
    3. Gram altın güne düşüşle başladı
    4. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    6. "Muhteşem Cuma"da kartla 3,4 milyar..
    7. Ar-Ge'ye geçen yıl yaklaşık 30 milyar..
    8. GÜNCELLEMEBeton mikseri viyadüğe..
    9. Emekliler 2019'da ne kadar zam alacak?
    10. Türk markaları Rusya’da yolunda
    11. Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında
    12. İran'ın batısındaki çatışmada 1 asker..
    13. Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Herbalife..
    14. Savunmada ihracatın adresi Pakistan
    15. Almanya’da Merkel’e darbe girişimi!..
    16. Dolar/TL 5,26'nın altında işlem görüyor
    17. İşsizlik Fonu’nda prim gelirleri..
    18. Potada millilerin rakibi İspanya
    19. Raptors hız kesmiyor
    20. Piyasa güne artı rezervle başladı
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi