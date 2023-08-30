Pil Fabrikası’nın Kıbrıs vardiyasına anı evi

Kepez Belediyesi, binalarını kültür, sanat ve spor tesislerine, yeşil alanlarını ise Millet Bahçesi’ne dönüştüreceği eski Antalya Pil Fabrikası Yerleşkesi’ndeki ikinci projesini de gerçekleştiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının olur yazısıyla Antalya’nın önemli bir endüstriyel mirası olan ve 132 dönüm arazi üzerine kurulu fabrika yerleşkesi, Kepez Belediyesine tahsis edilmişti.

Kepez Belediyesi, tahsis işleminin tamamlanmasından sonra fabrika yerleşkesini yeniden şehrin hayatına kazandırmaya yönelik çalışmalarını geçtiğimiz aylarda başlatmıştı.

Pil Fabrikası’na 22. Kütüphane

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, bir endüstriyel miras olarak yapılarını ve alanını koruma altına aldığı fabrika yerleşkesinde ilk olarak kütüphane projesi gerçekleştiriliyor.

Bu çerçevede fabrikanın sosyal tesis yapısı kütüphaneye dönüştürülüyor. İhale sürecinin tamamlanmasından sonra 870 metrekare kullanım alanı olan binanın kütüphaneye dönüştürülmesi çalışmaları başladı. Yüklenici, firma mimari yapısını koruyarak binanın sosyal tesis yapısını, Kepez ilçesinin 22’inci kütüphanesi haline getiriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kıbrıs Barış Harekâtı’na batarya desteği Antalya’dan

Fabrika yerleşkesinde yapımına başlanılacak ikinci proje ise önemli bir hatırayı yaşatmaya yönelik olacak.

Antalya Pil Fabrikası, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan çeşitli pil ve bataryaları üretmek amacıyla kurulmuştu. Antalya Pil Fabrikası’nın inşaatı Şubat 1972 tarihinde başladı. Binaların inşaatı ve makinelerin montajı 1974 tarihinde tamamlandı. Fabrika, 1. Milliyetçi Cephe Hükümetinin Milli Selamet Partili (MSP) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru tarafından Temmuz 1975’te törenle açıldı. Fabrika, 20 Temmuz 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin pil ve batarya ihtiyacını karşılamak için 3 vardiya çalışmıştı. Adaya çıkan Mehmetçiklerin anavatan ile bağlantısını sağlayan tek ekipman olan telsizleri çalıştıran piller, MKE Antalya Pil Fabrikası’nda üretiliyordu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de fabrikanın bu tarihi görevini ‘anı evi’ projesiyle ölümsüzleştiriyor.

Barış Harekâtı’nın hatıraları anlatılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)Anı Evi projesi, Rumların Ada'da Türklere karşı uyguladığı baskı ve zulme son veren Türk Silahlı Kuvvetleri’ne batarya üreten MKE Antalya Pil Fabrikası yerleşkesi ev sahipliği yapacak.

Fabrika yerleşkesindeki tek katlı yönetici binası, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın hatıralarının sergileneceği bir anı evine dönüştürülecek.

Anı evinde, Ada’daki Türk toplumunun haklarını ve güvenliğini teminat altına alan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın önemi ve Türk toplumuna yapılan zulüm, baskı ve katliamlar dönemin fotoğrafları ve gazeteleriyle anlatılacak.

KKTC ‘nin bellek müzesi de olacak

Anı Evi, KKTC’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin, yöresel kültürünün tanıtıldığı bir bellek müzesi işlevi de görecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin kuruluşunun ve şanlı tarihinin anlatılacağı anı evinde, KKTC’nin yöresel mimari özellikleri ve kültürü de tanıtılacak. Anı evinin teşhir ve tanziminde KKTC’den getirilen eserler kullanılacak.

Başkan Hakan Tütüncü, KKTC Anı Evi’ni, MKE Antalya Pil Fabrikası’nın kuruluş amacına ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndaki tarihi görevine ithafen yapacaklarını söyledi.

Pil’e Dokuma tarifesi

Kepez Belediyesi, eski Pil Fabrikası’nın tescillenen yapılarını ihya ederek, sosyal, kültürel ve sanat ve sportif hedeflerle yeniden işlevlendirmeyi planlıyor. Fabrika yerleşkesinin mevcut yeşil alanlarını da korunarak, bitki dokusu zenginleştirilerek çevreci ve yeşil bir projeyle şehir hayatına kazandırılması hedefleniyor.

Pil Fabrikası’nın, 132 dönümlük arazisi, Toplu Konut İşbirliği’nde Millet Bahçesi olarak düzenlenerek, Antalyalıların kullanımına sunulacak. Tütüncü, projenin yapımına önümüzdeki günlerde başlanılacağını belirtti.