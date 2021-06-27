Koronavirüs salgının sebebiyle ülkemizde bir yılı aşkın zamandır kısıtlamalar uygulanıyor. Kimi zaman artan vakalar sebebiyle kısıtlamalar sıkılaştırılırken kimi zaman ise gevşetiliyor. Peki, piknik yasağı sürüyor mu?

Piknik yasağı var mı? Piknik alanları mesire alanları açık mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Genelgesi yayımladı. 1 Temmuz itibariyle tüm yasaklar, kısıtlamalar kaldırılacak. Konu hakkında yayımlanan genelgede şu ifadeler yer alıyor: Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgelerimizle getirilen ilave kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır.