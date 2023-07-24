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Gündem Piknik yapmaya gitti acı sonla karşılaştı
Gündem

Piknik yapmaya gitti acı sonla karşılaştı

Yeniakit Publisher
2023-07-24 08:03:00 -
Piknik yapmaya gitti acı sonla karşılaştı

Bursa’da arkadaşlarıyla piknik yapmak için gittiği Demirtaş Barajı’nda suya giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Demirtaş Barajı’nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla beraber piknik yapmak için Demirtaş Barajı kıyısına giden 21 yaşındaki Hüseyin Tonkaz serinlemek için suya girdi.

Tonkaz’ı göremeyen arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler 1 saat süren çalışmanın ardından yaklaşık 3 metre derinlikte Hüseyin Tonkaz'ın cansız bedenine ulaştı.

Tonkaz'ın sudan çıkarılan cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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