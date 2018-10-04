Pikan cevizi tam bir şifa deposu

PİKAN CEVİZİ ÇİNKO İÇİN İYİ BİR KAYNAK

Pikan cevizinin yüzde 80'i dünyaya Amerika'dan ihraç ediliyor. Birleşik Devletler Pikan Yetiştiricileri Konseyi 'U.S. Pecans Growers Council Yönetim Kurulu Üyesi Douglas Freeman "USDA'nın (Birleşik Devletler Tarım Bakanlığı) yaptığı araştırmaya göre pikan cevizi, tüm kuruyemiş ailesi içinde en çok antioksidan barındıran tür.

Güçlü antioksidan özelliği nedeniyle bağışıklık sistemi için önemli bir yemiş olan pikan cevizi, magnezyum, A vitamini, E vitamini, kalsiyum, potasyum gibi 19'dan fazla vitamin ve mineral içeriyor.

Yalnızca 28 gram pikan cevizinde, çinko için iyi bir kaynak olduğu bilinen tavukta bulunan çinkodan daha fazlası mevcut.

Ayrıca lif içeriği de çok yüksek. Bir avuç pikan cevizi, orta büyüklükte bir elmanın içerdiği lifle aynı oranda lif içeriyor. 15 yarım pikan cevizi içerisinde bulunan protein, 30 gram etteki protein miktarına eşit.

ABD'de Kalp Araştırmaları Enstitüsü'nde yapılan sağlık araştırmaları sonunda düşük karbon zincirli yağları nedeniyle kolesterol hastalarına özellikle önerilen pikan cevizi sıvı yağlar içerisinde insan sağlığı için en elverişli yağ niteliği taşıyor. Bu özelliğiyle yemişin sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de inanılmaz bir etkisi var.

DENGELİ BESLENME ÇOCUKLARIN ZEKA GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ

Sedef İybar, annelerin beslenme çantasına koyacakları yiyecekler konusunda bazı önerilerde bulundu. "6-12 yaş arasındaki okul çocuklarının hızlı büyüme ve zekâ gelişimleri için, tüm besin öğelerinden dengeli şekilde tüketmeleri gerektiğini hepimiz biliyoruz. İlköğretim çocuklarına doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmak ve bunu yaşam boyu sürdürmeleri gerektiğini öğretmek gerekiyor" diyen İybar; "Kuru yemişi severek tüketiyoruz ama ne kadar yararlı olduğunun birçoğumuz farkında değiliz. Bazıları ise özellikle çocukların gelişimi için büyük önem taşıyor. Minikler için gerekli olan protein, lif, çinko ve diğer önemli elementler sert kabuklu yiyeceklerde bulunuyor. Fındık, fıstık, ceviz, kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm, turna yemişi gibi kuruyemişleri ve bunlarla yapacağınız sağlıklı atıştırmalıkları çocukların beslenme çantasından eksik etmemek gerekir" ifadelerini kullandı.

PİKAN CEVİZİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Tüm dünyada kanıtlanmış faydaları açısından pikan cevizinin çocuklar için en faydalı kuruyemişlerden biri olduğunu belirten İybar; "Her gün bir avuç tüketilen pikan cevizi, mineral, vitamin ve protein miktarını yeterli düzeyde tutarken, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Pikan cevizi; çiğ olarak yenebildiği gibi yüksek yağ içeriği nedeniyle çeşitli tatlılarda da malzeme olarak kullanılabiliyor" şeklinde konuştu.