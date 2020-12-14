Pierre Webo: "Irkçılık asla kabul edilemez, insanlar ten renklerine göre ayrılamaz"

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yapılan Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçında, dördüncü hakem Constantin Coltescu'nun ırkçı ifadelerine maruz kalan turuncu-lacivertli takımın yardımcı antrenörü Pierre Webo, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Webo, "Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile oynadığımız maçta insanlık adına üzücü bir olay yaşadık. Bana kullanılan ırkçı kelimeye tepki göstererek net bir duruş sergileyen ve sahaya çıkmayan Başakşehir ailesine teşekkür ediyorum. Paris Saint Germain Kulübü de bize destek verip sahaya çıkmayarak olay karşısında önemli bir duruş göstermiştir. Irkçılık asla kabul edilemez, insanlar ten renklerine göre ayrılamaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Webo şunları kaydetti:

"Bize sonsuz destek verip arkamızda duran kulüp başkanımız sayın Göksel Gümüşdağ'a ve ilk andan itibaren yanımızda olduğunu hissettiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım. Umarım 8 Aralık ırkçılık konusunda bir dönüm noktası olur ve bir daha ayrımcılığa yönelik böyle olaylar yaşanmaz. O gece gerçekleşen üzücü olayın ardından telefonla arayarak ve mesaj atarak desteklerini ileten herkese çok teşekkürler. Son sözüm ise taraftarlarımıza: İyi ki varsınız!"