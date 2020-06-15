  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Pierre-Emerick Aubameyang, yeni sözleşme için Arsenal'ın kararını bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:50:59 -
Pierre-Emerick Aubameyang, yeni sözleşme için Arsenal'ın kararını bekliyor

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Gabonlu futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, yeni sözleşme için kulübün vereceği kararı beklediğini açıkladı.

Arsenal ile sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek Aubameyang, Fransa basınına geleceği hakkında yaptığı açıklamada, "Henüz kulüpten sözleşme teklifi almadım ama birkaç ay önce bir görüşme gerçekleştirmiştik. Bu konuda neden bir gelişme olmadığını biliyorlar. Artık top onlarda. Bu konuda bir karar verecekler. Ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kariyeriyle ilgili alacağı kararın kendisi için bir dönüm noktası olacağını vurgulayan 30 yaşındaki golcü futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse zor bir karar olacak ve henüz ortada net bir durum yok. Her oyuncu kupalar kazanma hayali kurar. Bunu ben de istiyorum. Herkes 'Arsenal'da mı yoksa başka bir takımda mı kupa kazanmayı hedefliyorsun?' diye soruyor. Dediğim gibi hamle sırası kulüpte. Bunu zaman gösterecek. Kararım ne olursa olsun kupalar kazanmak için mücadele etmeyi sürdüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın Borussia Dortmund takımından 2018'de Arsenal'a transfer olan Aubameyang, bu sezon takımıyla 32 maça çıktı ve 20 gol kaydetti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı