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Phillip Cocu'yu gönderdiler

Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Phillip Cocu'ya Hollanda'dan kötü haber geldi. Yapılan bir ankete katılan futbolseverlerin yüzde 88'i 'Cocu Fenerbahçe'de Noel'i göremez' görüşünü bildirdi.

09 Ekim 2018 Salı 16:05
Phillip Cocu'yu gönderdiler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun kulüpteki geleceği, ülkesinde de yakından takip ediliyor. Gazetelerde haber olan Hollandalı çalıştırıcının durumu üzerine son gelişmeler internet siteleri üzerinde yapılan güncellemelerle anında duyuruluyor.

Televizyon kanallarında da bir çok programda bu konu konuşuluyor. Ülkedeki Cocu ile ilgili veri akışının çeşitliliğine bugün itibariyle yeni bir dal daha eklendi. Voetbalprimeur internet sitesinde konuyla alakalı bir anket düzenlendi.

Yüzde 88 hayır yanıtı

‘Sizce Cocu Fenerbahçe’de Noel’i görür mü?’ sorusunun yöneltildiği ankete katılanların yalnızca yüzde 12’si ‘evet’ yanıtını verdi. Yüzde 88’lik oranda Hollandalı futbolsever ise ‘hayır’ seçeneğini işaretledi. Hristiyanların dini bayramı olan Noel, 25 Aralık’ta başlıyor. (MİLLİYET)

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:05
  1. Fenerbahçe
  2. Phillip Cocu

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