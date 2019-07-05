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Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, geçen sezon 10 hafta Fenerbahçe'yi çalıştıran ve beklentileri karşılayamayan Phillip Cocu ile anlaştığını açıkladı.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:47
Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County,Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Phillip Cocu'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz teknik adam Frank Lampard'ın Chelsea ile anlaşmasının ardından Phillip Cocu ile görüşme yapıldığı ve Hollandalı çalıştırıcı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ABD'nin Florida eyaletindeki takım kampına katılan 48 yaşındaki Cocu'nun yardımcılıklarını ise Chris van der Weerden, Twan Scheepers ve Shay Given üstelenecek.

Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla üst üste 3 sezon şampiyonluk yaşayan Cocu, geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Hollandalı teknik adamın sarı-lacivertli ekiple yaptığı sözleşme, takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle kısa süre içinde feshedilmişti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:47
  1. İngiltere Championship
  2. Derby County
  3. Frank Lampard
  4. Fenerbahçe
  5. Phillip Cocu
  6. Chelsea
  7. ABD
  8. Florida eyaleti
  9. PSV Eindhoven
  10. yeni teknik direktör seçimi

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