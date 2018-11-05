Phillip Cocu'nun menajerindan flaş Fenerbahçe mesajı

Phillip Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Hollandalı antrenörün 123 günlük Fenerbahçe macerasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cocu'nun Eindhoven'daki görevine Fenerbahçe olmasa da son vermeye hazırlandığını söyleyen Jansen, "PSV'den ayrılık kararı çoktan verilmişti. Hazırdı, şampiyon olmuştu ve artık başka bir macera arıyordu. Dolayısıyla Cocu da yeni sezon için bir başka ülkede şampiyonluk yaşamış önemli bir takıma gitti." ifadelerini kullandı.

"UZUN SÜRE KABUL ETMEMEYİ DE DÜŞÜNDÜK"

Fenerbahçe kararıyla ilgili konuşan Cocu'nun menajeri, "Gerçeklerle alakalı konuşabiliriz, insanlar diğer seçenekler ile ilgili de birçok şey konuştu. Fakat, biz Fenerbahçe kararını verdik. Vermeden önce uzun süre, kabul etmemeyi düşünmüştük. Fakat, bu kararı aldık." dedi.

"FENERBAHÇE KARARININ BAŞARIYLA, BAŞARISIZLIKLA..."

Maddi açıdan Fenerbahçe'nin çok ilgi çekici bir teklif sunduğunu belirten Jansen, "Genellikle, bir kontrat bulduğunuzda Hollanda'dan ayrılırsınız. Öteki türlü, sürekli Hollanda'da kalırsınız. Eğer, Hollanda'da futbol işindeyseniz ve dışarıdan iyi bir kontrat aldıysanız, oraya gidersiniz. Bu yüzden Fenerbahçe kararının başarıyla, başarısızlıkla ya da yapılan görüşmelerle bir ilgisi yok. Dışarıda maçtan sonra da kontratınızı düşünmekle uğraşmazsınız." diyerek sözlerini noktaladı.