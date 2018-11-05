0553 313 94 23
impression

Phillip Cocu'nun menajerindan flaş Fenerbahçe mesajı

Fenerbahçe'deki görevine son verilen Cocu için menajeri Jansen'den önemli açıklamalar geldi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:23
Phillip Cocu'nun menajerindan flaş Fenerbahçe mesajı

Phillip Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Hollandalı antrenörün 123 günlük Fenerbahçe macerasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cocu'nun Eindhoven'daki görevine Fenerbahçe olmasa da son vermeye hazırlandığını söyleyen Jansen, "PSV'den ayrılık kararı çoktan verilmişti. Hazırdı, şampiyon olmuştu ve artık başka bir macera arıyordu. Dolayısıyla Cocu da yeni sezon için bir başka ülkede şampiyonluk yaşamış önemli bir takıma gitti." ifadelerini kullandı.

"UZUN SÜRE KABUL ETMEMEYİ DE DÜŞÜNDÜK"

Fenerbahçe kararıyla ilgili konuşan Cocu'nun menajeri, "Gerçeklerle alakalı konuşabiliriz, insanlar diğer seçenekler ile ilgili de birçok şey konuştu. Fakat, biz Fenerbahçe kararını verdik. Vermeden önce uzun süre, kabul etmemeyi düşünmüştük. Fakat, bu kararı aldık." dedi.

"FENERBAHÇE KARARININ BAŞARIYLA, BAŞARISIZLIKLA..."

Maddi açıdan Fenerbahçe'nin çok ilgi çekici bir teklif sunduğunu belirten Jansen, "Genellikle, bir kontrat bulduğunuzda Hollanda'dan ayrılırsınız. Öteki türlü, sürekli Hollanda'da kalırsınız. Eğer, Hollanda'da futbol işindeyseniz ve dışarıdan iyi bir kontrat aldıysanız, oraya gidersiniz. Bu yüzden Fenerbahçe kararının başarıyla, başarısızlıkla ya da yapılan görüşmelerle bir ilgisi yok. Dışarıda maçtan sonra da kontratınızı düşünmekle uğraşmazsınız." diyerek sözlerini noktaladı. 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:23
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 19 TIR yardım
    1. Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 19 TIR..
    2. Tayland'da dang humması 92 kişi öldü
    3. CHP’li Bingöl’ün annesi vefat etti
    4. Amerika yaptırımları sonrası petrol..
    5. Katar: Bizi bu işe karıştırmayın
    6. Galatasaray Teknik Direktörü Terim:..
    7. Borsa günün ilk yarısında arttı
    8. Kocaeli'de PKK operasyonu! Yurt dışına..
    9. Fenerbahçe - Anderlecht maçını İsveçli..
    10. Nijerya'da korkunç kaza! Çok sayıda..
    11. Oynamadıkları bir ekmeğimiz kalmıştı
    12. Heyecanlandıran keşif! Tam 13 buçuk..
    13. İki dev Younes Belhanda'nın peşinde!
    14. 189 kişinin hayatını kaybettiği uçağın..
    15. Bedelli askerlik başvuru süresi..
    16. Nevşehir'de korkunç kaza: 1 kişi öldü
    17. Kayalıklara çarpan genç hayatını..
    18. Ürdün’de korkunç kaza: 7 ölü, 3 yaralı
    19. Kritik saat 16:30 ABD 8 ülkeyi..
    20. Egzersiz ne zaman yapılmalı?
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!