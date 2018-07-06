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Phillip Cocu'nun ilk 11'i belli oldu! İşte o isimler...

Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu mevcut kadrodan ilk 11'ini şekillendirdi.

06 Temmuz 2018 Cuma 15:58
Phillip Cocu'nun ilk 11'i belli oldu! İşte o isimler...

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu mevcut kadrodan ilk onbirini şekillendirdi.

Kalede Volkan Demirel ile yeni anlaşma henüz imzalanmazken, takıma katılan Idris Carlos Kameni'nin eldivenleri devralması bekleniyor. Savunmada alternatifi bulunmayan Cocu, geçtiğimiz yılın dizilimini aynen sahaya sürecek. Sağda Şener Özbayraklı, solda Hasan Ali Kaldırım ile hazırlık maçlarına çıkacak olan sarı lacivertlilerde stoperlerde de yine Martin Skrtel ve Roman Neustadter olacak.

4-3-3 dizilimi ile takımı sahaya sürmeyi planlayan Philip Cocu'nun, defansif orta saha olarak Josef De Souza'yı, Brezilyalı'nın önünde Eljif Elmas ve Giuliano'yu sahaya süreceği öğrenildi.

İleri üçlüde de alternatifsiz olan Cocu'nun sağda Mathieu Valbueana solda Alper Potuk ileride Roberto Soldado'yu görevlendireceği ifade ediliyor.

Takıma uzun top organizasyonlarını yasaklayan Hollandalı teknik adam, yüksek pas trafiği ve yüzdesi ile sonuca giden bir takım yaratmak istiyor.

Sezon başı sakatlıklarının yaşanmaması için de büyük çaba gösteren Cocu; oyunculardan sık sık sağlık heyeti ile bir araya gelmelerini ve kendilerine verilen bireysel programlara harfiyen uymaları talimatını verdi. (Bein Sports)

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 15:58
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