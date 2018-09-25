Phillip Cocu'dan maç sonu açıklaması: Kazanmayı hak ettik ancak...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Beşiktaş ile 1-1 berabere biten maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş karşısında alınan skorun kendileri açısında hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Cocu, ""İlk derbi maçımdı, maçın aslında iki yüzü var. İlk yarıda çok iyi bir performans sergiledik, topa baskı yaptık, rakibe izin vermedik, 3-4 net pozisyonumuz vardı ancak rakibimiz golü buldu. Devre arasında birbirimize son ana kadar savaşacağıma dair söz verdik. İkinci yarıda istediğimiz performansı sergileyemedik. Beraberlikle tamamladık, bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanmayı hak ettik ancak her zaman hak ettiğinizi alamıyorsunuz" dedi.

SEZONUN EN İYİ PERFORMANSIYDI

İlk yarıdaki performansın bu sezonun en iyi performansı olduğunun altını çizen Cocu, "Bizim temel sorunumuz orta alanı boş bırakmak oldu, bizim oyun felsefemiz bu değil. Mesafe açıldığı zaman o mesafeler çok derin boşluklara sahne oluyor. Çok fazla enerji sarf ettik, bu da derin boşluklara izin verdi. Maçın son anına kadar karakter sergiledik ve taraftarımıza o golü armağan etmek istedik ama olmadı. İlk yarıdaki performansımız bu sezonun en iyi performansıydı, bu şekilde devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.