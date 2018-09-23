Phillip Cocu'dan kesin talimat: Nefes aldırmayın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Beşiktaş'ta Medel'in cezası nedeniyle kendilerine karşı oynamamasını avantaj olarak görüyor.

ORTA SAHAYA KATKI VURGUSU

Hollandalı çalıştırıcı, talebeleriyle yaptığı toplantıda, "Medel cezalı. En zayıf bölgeleri savunmanın önü. Top çıkarmakta zorlanacaklar. O bölgede rakibe nefes aldırmayın" dedi.

Cocu; Ayew, Benzia, Slimani ve Aatif'a da top rakipteyken orta sahaya savunma katkısı sağlamaları gerektiğini söyledi.

FENERBAHÇE'DEN ÖZEL AYDINUS ANALİZİ

Fenerbahçe teknik heyeti, derbide rakip gibi hakemi de analiz ettirdi ve bu bilgileri oyuncularıyla paylaştı. Hakemin ikili mücadelelere müsaade ettiği ifade edilen analizde "Bu tür mücadeleden kaçmayın. Dozunda sertlik sorun olmayacak. Ancak rakibe kasıtlı sertliklerde hakem kesinlikle affetmiyor. Bu konuda sakin kalın. Rakiple ikili diyalog kurmayın" bilgilerine yer verildi.