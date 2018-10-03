Phillip Cocu'dan istifa sorularına flaş yanıt!

Trnava maçını kazanmayı planladıklarını söyleyen Hollandalı hoca, "Son lig maçının ardından sorularınızı cevaplamadığım için sizlerden özür dilerim. O akşam hayal kırıklığım çok büyüktü, üzgündüm. Şu anda çok daha uygun durumdayım, karşınızdayım. Zagreb karşısından istediğimizi alamadık, Trnava'yı yenmek istiyoruz. Kendi sahamızda oynadığımız son Beşiktaş maçında iyi durumdaydık, bu enerjimizi Trnava ve sonraki Başakşehir maçında da sürdürmek istiyoruz. Enerjik bir takıma karşı oynayacağız ve bizim de kalitemizi göstermek istiyoruz, ayağa kalkmalıyız" diye konuştu.

"KULÜP DE; TARAFTAR DA MUTLU DEĞİL"

Takımı nasıl toparlayacağı sorulan Cocu, "Ayağa kalkacağız, herkes elinden gayreti gösteriyor, kimse bu durumdan memnun değil, mutlu değil. Kulüp de mutlu değil, taraftar da mutlu değil. Çok kötü bir durumdan geçiyoruz ve özellikle zor anlarda takım olarak bu işin içerisinden çıkacağız. Bu değişimi hep birlikte yapacağız ve sadece saha içerisinde değil saha dışında da bir değişimden geçiyoruz. Bu değişim olurken, doğal değişim de olacak. Ligdeki pozisyonumuzdan hiç kimse mutlu değil ve bu durumdan çıkmak için bir şeyler yaptığımızı göstermek zorundayız. Trnava maçı bizim için son derece kritik, birlikte oynayan, mücadele eden bir takıma karşı mücadele edeceğiz ve hem bu maçta hem de pazar günkü maçta bu değişimi olumlu bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz." cevabını verdi.

"SKRTEL DÖNDÜ"

"Skrtel döndü ve antrenmanlara çıktı. Varlığı bizim için önemli. Örnek bir futbolcu. Döndüğü için mutluyuz. Trnava kaliteli bir takım. Takım oyunu oynuyorlar. Sonuna kadar savaşıyorlar. Yürekleriyle oynuyorlar. Lig maçlarına baktığımızda şanssızlardı. Belki bizimle kıyaslayabiliriz lig sıralamalarını ama Avrupa'da iyi bir skor aldılar."

"BAŞKAN İSTİFAMI İSTEMEDİ"

Rizespor maçından sonra Ali Koç'un istifasını isteyip istemediğinin sorulması üzerine Cocu, "İstifamın istenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu haberler doğru değil. Comolli'yle de irtibat halindeyiz. O da ben de içinde olduğumuz durumun farkındayız. Sürekli konuşuyoruz. Sadece yarınki maçı bekliyoruz çünkü en önemli maç önünüzdeki maçtır." dedi.

HASAN ALİ: "KONUŞMAK BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMİYOR"

Hasan Ali Kaldırım; "Avrupa Ligi'ne iyi başlayamadık, Zagreb deplasmanında istemediğimiz bir sonuç aldık, Trnava maçı daha da önemli hale geldi, mutlaka kazanmalıyız. İçerisinde bulunduğumuz durumun farkındayız ve bu durumdan çıkabilmemiz için takım olarak herkesin biraz daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Çok fazla konuşmak bir şey değiştirmiyor ve Trnava karşısında bir reaksiyon vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"TAKIM OLARAK BİR ADIM FAZLA ATMALIYIZ"

Daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini söyleyen Hasan Ali, "Takımda birbimizle konuşuyoruz, toplantılar yapıyoruz ve herkesin bireysel performans olarak biraz daha yukarısı çıkması gerekiyor. Daha fazla sorumluluk almalıyız, bu bir takım oyunu ve 2-3 kişi ile idare edebilecek durumda değiliz. Yeni bir yapılanma içerisindeyiz, bu durum sancılı olacak biliyoruz. Fenerbahçe'de 7. senem, dönem dönem daha fazla eleştiri oldu, bazen de durumu tersine çevirdim. Ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Antrenman olarak, uyku olarak, sağlık olarak, beslenme olarak sürekli hazır durumdayım. Ancak bu bir takım oyunu. Beşiktaş maçında iyi oynamış olabilirim ama takımımız adına olumlu değildi, berabere kaldık. Sadece ben değil, takım olarak bir adım daha fazlasını atmak zorundayız" dedi.