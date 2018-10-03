Phillip Cocu'dan istifa açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam Kadıköy'de Spartak Trnava'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Phillip Cocu ve oyunculardan Hasan Ali Kaldırım açıklamalarda bulundu. Cocu takım olarak içinde bulundukları durumdan çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtirken, istifa sorusu üzerine ise "Ali Koç benden istifamı istemedi. Böyle bir konuşma hiç olmadı. Doğru değil" açıklamasını yaptı.

"Basın mensuplarından özür diliyorum"

Yarın çok önemli bir maç olacak. Bu maçı konuşmadan önce son lig maçının ardından sizlerin sorularınızı cevaplandıramadığım için sizlerden özür diliyorum. Çok duygusal bir zamandı benim için ama bugün burada sizin sorularınızı cevaplayacağım. Zagreb'de iyi değildik. Kendi sahamzıda oynadığımız son lig maçında ise iyiydik ama skoru alamamıştık. Yarın önemli bir maç olacak dediğim gibi çalışkan ve mücadele eden bir takımla oynayacağız.

"Taraftarın mutlu olması mümkün değil, biz de mutlu değiliz"

Ayağa kalkmayı olabilecek en erken şekilde başarmak istiyoruz. Herkes bunu yapmak için çalışıyor. Taraftarların bu durumdan mutlu olması zaten mümkün değil, kulüp de mümkün değil. Takım halinde bu işi başarmalıyız. Özellikle zor anlarda bireysel düşünürsek hiçbir şeyi başaramayız. Saha içinde olduğu gibi saha dışında da bir değişimden geçiyoruz. Muhakkak ki zamana ihtiyacımız var. Zaman geçerken bir direnç de olacaktır ama atlatacağız.

"İki iç saha maçımız var ve kazanmak istiyoruz"

Farklı bir şeyler yapmak istediğimizi ve buradan çıkmak istediğimizi göstermeliyiz. Taraftarlara bizim iyi futbol oynamak istediğimizi göstereceğiz. Rize'de bunu gösteremedik. Önümüzde iç sahada oynayacağımız iki maç var, ve bu iki maçı da kazanmak istiyoruz. Stres ve baskı olacaktır, bu da çok normal.

"Skrtel döndü"

Skrtel döndü ve antrenmanlara çıktı. Varlığı bizim için önemli. Örnek bir futbolcu. Döndüğü için mutluyuz. Trnava kaliteli bir takım. Takım oyunu oynuyorlar. Sonuna kadar savaşıyorlar. Yürekleriyle oynuyorlar. Lig maçlarına baktığımızda şanssızlardı. Belki bizimle kıyaslayabiliriz lig sıralamalarını ama Avrupa'da iyi bir skor aldılar.

"Başkan istifamı istemedi"

İstifamın istenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu haberler doğru değil. Comolli'yle de irtibat halindeyiz. O da ben de içinde olduğumuz durumun farkındayız. Sürekli konuşuyoruz. Sadece yarınki maçı bekliyoruz çünkü en önemli maç önünüzdeki maçtır.