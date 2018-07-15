Phillip Cocu’dan ilginç 'kırmızı branda' kararı

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin teknik direktörü Phillip Cocu, İsviçre’de devam eden hazırlık kampında flaş bir karar aldı.

Başarılı teknik adam son antrenmanın ilk 15 dakikasını basına açık yaptıktan sonra tamamen dış dünyaya kapanma kararı aldı.

Antrenman basına kapalı da olsa izlenebiliyordu ancak Cocu, taktik çalışmasının görülmemesi için ilk defa özel önlem aldı.

Tesislerin giriş kapısı kırmızı branda ile örtülerek dışardan görünemeyecek hale getirildi.