Linç edilmek istendi: Yarı çıplak babasını öldüresiye dövüp saniye saniye resmen kayda aldı

Yarı çıplak halde babasını öldüresiye dövüp saniye saniye kaydeden şahıs adeta linç edilmek istendi... Güzel haber geldi.
Konya'da Yakup Ü. isimli şahıs, babası Selahattin Ü.’yü korkunç şekilde darp etti. Babasını darp ettiği anları amcasına yollayan şahıs gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Selçuklu ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu. Yakup Ü. isimli şahıs, babası Selahattin Ü.’yü dakikalarca darp etti. Korkunç anları kayda alan şahıs görüntüleri, Kocaeli’de yaşayan amcası Bayram Ü.’ye gönderdi.
Şahsın babasını darp ederken “Bak babamı dövüyorum oh. Gurur duy yeğeninle. Bu kardeşinin ölüsü benim elimde kalacak” sözleri sosyal medyada gündeme oturdu. Baygın halde duran babasını darp etmeye devam eden Yakup Ü'nün çektiği görüntüler büyük tepki toplarken ekipler de harekete geçti. Sosyal medyada olayı duyan kullanıcılar tarafından adeta linç edilmek istendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin babasını darbettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Y.Ü'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
