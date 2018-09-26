Phillip Cocu gidiyor mu? İşte Fenerbahçe yönetiminin kararı
Fenerbahçe'de üst üste alınan başarısız sonuçlar ve sergilenen kötü futbol sonrası takımdaki geleceği tehlikeye giren Phillip Cocu'nun akıbeti belli oldu.26 Eylül 2018 Çarşamba 10:13
Fenerbahçe yönetimi, sezon başından bu yana oynanan maçlarda sergilenen kötü performans ve alınan başarısız sonuçlarla koltuğu sallanan Cocu'yla Beşiktaş derbisi sonrası devam etme kararı aldı.
Milliyet'te Senad Ok'un haberine göre; Beşiktaş derbisinde istenen galibiyet alınmasa da oynana pozitif futbol sonrası yönetim memnun kaldı. Ali Koç, Hollandalı teknik adama zaman verilmesi konusunda ısrarcı.
COCU'YLA YOLA DEVAM
Fenerbahçe, kısa dönem içerisinde teknik adam değişikliği düşünmüyor. Cocu ile devam eden Fenerbahçe yönetimi, B planını da elininde tutuyor.
9 MAÇTA BEKLENTİLERE YANIT VEREMEDİ
Yeniden yapılanan Fenerbahçe'nin başında 9 resmi maça çıkan Phillip Cocu beklentilere yanıt veremedi. Hollandalı hoca yönetiminde Süper Lig'de 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
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